Dansk ambassadør fik nær kaffen galt i halsen af missilvarsel

De nordkoreanske missilaffyringer har for alvor taget til i hyppighed i 2022, og det kan bestemt mærkes på stemningen i Japan, som ligger på den anden side af Det Japanske Hav.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Japan, Peter Taksøe-Jensen.

Tirsdag slog Japan alarm, da et nordkoreansk ballistisk missil fløj hen over den nordlige del af landet.

- Tirsdag kom der en melding på den japanske nyhedstjeneste om, at alle japanere skulle gå i dækning. Det er noget, der lige får en til at reflektere, og morgenkaffen kom jo heller ikke helt ned i halsen, siger Peter Taksøe-Jensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Evakueringsordren blev kort efter indskrænket til kun at gælde den nordlige del af Honshu, landets største ø, hvor hovedstaden Tokyo ligger, og Japans nordligste hovedø, Hokkaido.

- Men det bidrager til, at vi her - men også japanerne - får helt frem på lystavlen, at der er en alvorlig trussel fra Nordkorea, og man kan blive ramt af missiler i det her land, siger ambassadøren.

Nordkorea har raslet med sablen i Østasien i mange år. Siden 2006 har landet sågar foretaget seks prøvesprængninger med atomvåben.

Og især i år er det taget til med prøveaffyringer af missiler, som kan bære atomsprænghoveder.

- Det er, så vidt jeg har kunnet tælle mig frem til, den 26. missilaffyring (i år, red.), den der foregik i går morges (søndag morgen lokal tid, red.). Så det er en voldsom intensitet, som man ser på den nordkoreanske side, siger Peter Taksøe-Jensen.

Ambassadørens tror, at det kan skyldes, at Nordkorea simpelthen savner opmærksomhed i en tid, hvor meget af opmærksomheden går til Kina, Rusland og Ukraine.

- Så det er jo en måde at få opmærksomhed på, siger Peter Taksøe-Jensen.

Nordkoreas seneste syv missilaffyringer har alle været taktiske øvelser med våben, som kan bære atomsprænghoveder. Formålet med øvelserne er ifølge det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA at levere et stærkt "krigsafskrækkende" budskab.

Myndigheder i Sydkorea har tidligere sagt, at missilaktiviteten fra Nordkorea tyder på, at landet er ved at gøre klar til at foretage nye prøvesprængninger med atomvåben. Den seneste af den slags var i 2017.

/ritzau/