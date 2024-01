Dansk ambassadør i Japan: Folk går ikke rundt og er bange

Mandagens jordskælv i Japan er voldsomt - men befolkningen har en robusthed over for den slags hændelser, som betyder, at livet langt fra er gået i stå.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Japan, Peter Taksøe-Jensen.

- Jeg har da før oplevet, at billederne rasler ned af væggen, fordi der er et jordskælv, som er voldsomt nok til dét, siger han.

- Første gang er det ikke rart, men når man så finder ud af, at bygningerne er indrettet til det, vænner man sig til det.

Ifølge landets meteorologiske institut blev Japan mandag ramt af i alt 155 jordskælv - heriblandt det, der ramte landets vestkyst med en beregnet størrelse på 7,6.

Reuters skriver, at lokale myndigheder ifølge den nationale tv-kanal NHJK melder, at mindst 30 personer er døde.

- Der er en robusthed i den japanske befolkning, så man er vant til, at der kommer jordskælv. Hver gang tænker man: Er det nu et af de helt store?, siger Peter Taksøe-Jensen.

I 2011 ramte en jordskælvs- og tsunamikatastrofe det nordøstlige Japan, og mere end 15.000 mennesker listede livet.

- Det i 2011 var en kæmpe katastrofe, og der er en bevidsthed om, at det kan ske igen.

Peter Taksøe-Jensen bor selv i hovedstaden Tokyo og kunne ikke fysisk mærke mandagens jordskælv.

- Lokalt er der et meget fint varslingssystem, hvor det lokale nyhedsbureau sender advarsler ud, som man får på sin telefon. Det fandt sted på den anden side af øen, meget langt herfra. Men derovre har det været voldsomt, siger han.

Ambassadøren har boet i Japan i knap fem år og har affundet sig med, at jordskælv indimellem finder sted.

- Det er en risiko, man er nødt til at leve med, og det gør man så. Folk går ikke rundt og er bange.

Selv om stemningen generelt set ikke er dybt præget af mandagens jordskælv, har det dog alligevel sat nogle spor, vurderer ambassadøren.

- Vi har nytårsferie, og det er en traditionel periode, hvor japanerne rejser hjem til deres familier. Det er en positiv tid, så derfor er det lidt ekstra negativt, at der sker en naturkatastrofe, og at folk bliver dræbt.

- Det trækker lidt fra glæden, der normalt ville være på dette tidspunkt, siger Peter Taksøe-Jensen.

