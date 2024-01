Dansk ambassadør indkaldt til samtale i Georgien efter debatindlæg

Det er sjældent, at et debatindlæg i Jyllands-Posten betyder, at man skal stå skoleret i et andet lands udenrigsministerium. Indlægget blev bragt online 10. januar.

Men det er ikke desto mindre det, der er sket for Danmarks ambassadør i Georgien, Anne Toft Sørensen.

Hun er blevet indkaldt til samtale i det georgiske udenrigsministerium.

Det sker, efter at hun har kaldt Georgiens tidligere premierminister Bidzina Ivanisjvili en "oligark" i et debatindlæg på Jyllands-Posten.

Det skriver det engelsksprogede georgiske nyhedsweb Civil Georgia.

Det georgiske medie skriver, at hun er blevet indkaldt på grund af "forkert fortolkede fakta" og politiske udtalelser.

Ifølge mediet har også den danske ambassade i Georgien udtalt sig:

- Vi ser nu uddrag af den danske artikel brugt ude af kontekst i den georgiske debat, skulle de (den danske ambassade, red.) have meldt ud.

- Ambassaden har intet ønske om at bidrage til dette og har ingen yderlige kommentarer.

Ud over at Bidzina Ivanisjvili er landets tidligere premierminister, så er han også stifter af partiet "Georgisk Drøm", der har været regeringsparti i landet siden 2012.

Men det var i virkeligheden ikke Ivanisjvili, der var debatindlæggets fokus. I stedet handlede det om Georgiens nye status som EU-kandidatland.

I debatindlægget skriver Anne Toft Sørensen, at den nye status "forankrer landet i den europæiske familie på trods af afgørende parlamentsvalg i 2024".

Og det på trods af, at EU-spørgsmålet er en politisk kampplads, der ifølge ambassadøren ikke vil blive mindre, i takt med at valgkampen spidser til.

Danmarks ambassade i Georgiens hovedstad, Tbilisi, blev åbnet i marts 2022 og officielt indviet i maj 2023 af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Ritzau har kontaktet den danske ambassade i Georgien. Dog uden held.

