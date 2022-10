Dansk ambassadør til Iran er blevet kaldt til samtale efter knivangreb

Den danske ambassadør til Iran er blevet indkaldt til samtale af den iranske regering.

Det sker efter, at en mand, tidligere fredag, trængte ind på den iranske ambassade i København, bevæbnet med en kniv.

Det rapporterer den iranske tv-kanal Al-Alam TV ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En 32-årig iransk mand blev anholdt, efter at han trængte ind på den iranske ambassade bevæbnet med en kniv fredag morgen.

Manden trængte ind på ambassadens grund, men han nåede ikke ind i bygningen. Han blev stoppet af en medarbejder på ambassaden.

Den 32-årige er sigtet for to tilfælde af hærværk, grov vold og straffelovens paragraf 114 a nr. 2, der handler om forbrydelser mod blandt andet diplomater.

Sigtelsen tyder på, at Københavns Politi ikke vurderer, at der er tale om en terrorhandling.

Mandens motiv er ukendt.

Irans udenrigsministerium kritiserer ifølge Reuters, hvordan Danmark har håndteret hændelsen.

- Det er beklageligt, at der kan ske sådan et angreb i Europas hjerte, imod en kvinde og en ambassadør som har diplomatisk immunitet, og at politiet ikke dukkede op i tide, lyder det.

Hændelsen har ført til, at Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har skærpet sikkerheden omkring ambassaden.

Det forventes, at den 32-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag. Tidspunktet er ukendt.

/ritzau/