Dansk ambassadør i Iran: Folk bærer Soleimanis billede på ryggen

Iranerne bærer sort tøj og hænger billeder og sørgeflag op i vinduer og på bygninger, siger dansk ambassadør.

Bybilledet i Teheran, den iranske hovedstad, bærer markant præg af den seneste udvikling i landet.

Sådan siger Danny Annan, som er Danmarks ambassadør i Iran.

- Man ser mange sørgeflag, både på offentlige bygninger, men også i private virksomheder.

- Man ser også billeder af Soleimani over alt - på bygninger, i private vinduer. Jeg har set folk med hans billede klistret på ryggen, og flere går i sort tøj for at vise deres sorg, siger han.

Urolighederne i Iran er vokset siden fredag, hvor USA i et droneangreb dræbte den iranske militærleder Qassem Soleimani.

- Der forventes demonstrationer i de kommende dage, og det bliver uden tvivl stort mandag, når Soleimanis lig ankommer til Teheran, og der skal afholdes begravelsesceremoni.

- De iranere, jeg har talt med, er bekymrede over udviklingen, og hvad der vil ske i den kommende tid, siger den danske ambassadør.

Lørdag ændrede Udenrigsministeriets Borgerservice rejsevejledningen for Iran, så alle ikke-nødvendige rejser til landet frarådes.

- Det er ikke vores beslutning, om en rejse er nødvendig eller ej, for det er op til den enkelte borger, men er der tale om et turistbesøg, skal man nok holde sig væk.

- Vi har allerede været i kontakt med flere danskere, som har aflyst deres besøg, eller som er rejst hjem før tid, siger han.

Ambassadøren og hans personale har ikke selv måtte tage særlige forholdsregler af hensyn til sikkerheden, men de følger udviklingen meget tæt.

- Der er udmeldt en sørgeperiode, så det er ikke til at holde møder med myndighederne de kommende dage.

- Men jeg har talt med de udsendte medarbejdere søndag morgen og har et større møde med de lokalt ansatte senere på dagen, hvor vi drøfter situationen, forklarer Danny Annan.

Ambassaden er i kontakt med de danskere, som bor i Iran.

Ifølge Danny Annan skulle Soleimanis lig ankomme til Teheran mandag, hvor begravelsesceremonien finder sted ved byens universitet. Den bliver ledt af Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

/ritzau/