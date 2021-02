Dansk ambassadør om militærkup i Myanmar: Stort tilbageskridt

Ifølge den danske ambassadør i Myanmar var landet slået ind på en demokratisk vej, men militærkup ændrer det.

Telefonlinjer og internettet er lukket ned i Myanmar, efter at militæret har taget kontrollen over landet i de tidlige morgentimer mandag.

Derfor er det sparsomt med oplysninger for den danske ambassadør i landet, John Nielsen.

Han vågnede op til meldingen om, at Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, var blevet anholdt under et militærkup.

Siden har han støbt meldinger sammen om situationen, der stadig er meget ny og ifølge ambassadøren "meget bekymrende".

- Vi er rystede over, hvad der er sket. Der var ingen, der havde forestillet sig, at dette ville ske, siger John Nielsen på en telefon fra ambassaden, hvor han fortsat har forbindelse til omverden, mandag morgen dansk tid.

- Myanmar var slået ind på en demokratisk vej trods alle de problemer, der i forvejen var. Det her er et stort tilbageskridt for landet, lyder det videre.

Han fortæller, at situationen op til, at Myanmars nye parlament mandag skulle samles, var spidset til i løbet af den sidste uge.

Det fik blandt andet Danmark og resten af EU samt USA og Australien til at opfordre til en rolig overdragelse af magten fredag.

Men overdragelsen blev alt andet end rolig, og der er blevet erklæret undtagelsestilstand i landet.

- Jeg sidder i Yangon (Myanmars største by, red.), hvor situationen er nogenlunde rolig. Men regeringsbyen (Naypyidaw. red.) er helt lukket, adgangen til den internationale lufthavn er lukket, og der er meget militær i gaderne, siger John Nielsen.

