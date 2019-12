Dansk bænkevarmer skal til EU efter brexit: Nu tror jeg på det

Briterne har ved valget stemt for brexit, og det betyder, at Danmarks 14.-mandat i unionen bliver udløst.

I over et halvt år har det kommende medlem af EU-Parlamentet Linea Søgaard-Lidells (V) kuffert været pakket, og hun har ventet på, at briterne skulle forlade EU, så Danmarks 14.-mandat kunne blive indløst.

Med absolut flertal til de konservative i Storbritannien efter parlamentsvalget torsdag ser briternes udtræden ud til at ske ved udgangen af januar. Dermed kan hun sammen med i alt 27 andre politikere over Europa snart indtage sin plads i Bruxelles.

- Det er en rigtig dejlig nyhed på det helt personlige plan, og det er lidt mærkeligt, for i sin tid så jeg nødigt, at briterne smuttede, men i dag er jeg faktisk ret glad. Jeg er enormt lettet ved udsigten til afklaring, siger hun.

Hun blev i maj valgt til EU-Parlamentet, men får først udløst sit mandat, når briterne forlader EU-systemet. Derfor har hun siden fulgt godt med i Storbritannien, da brexit har været udskudt flere gange.

Det 32-årige Venstre-medlem har været oppe flere gange i løbet af natten for at følge valget, fordi hun glæder sig.

- Nu betyder det, at jeg kan komme i gang med det arbejde, jeg rent faktisk er valgt til. Siden maj, da vores stemmer blev talt op, har jeg været i venteposition og nærmest siddet med kufferten klar uden at kunne komme nogen vegne.

- Nu tror jeg overvejende på det, siger hun.

