Dansk Bank-sag kaster skygge over topkandidat som EU-tilsyn

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal ændres, hvis den skal overtage vigtig rolle, siger kommissær.

EU-Kommissionen har ikke tillid til, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) kan tage rollen som et nyt finanstilsyn på EU-niveau i bekæmpelsen af hvidvask. Ikke som EBA ser ud i dag.

- Ser man på EBA's afvisning af at tage affære i en af de største skandaler med hvidvask i Europa, nemlig Danske Bank-sagen, så var det meget skuffende.

- Hvis vi skal vælge EBA som finanstilsyn i bekæmpelsen af hvidvask, så skal det ske sammen med ledelsesændringer (i EBA, red.), siger Valdis Dombrovskis, som er en af tre ledende næstformænd i EU-Kommissionen.

Derfor overvejer man samtidig at oprette et helt nyt EU-kontor eller agentur.

Kommissionen har torsdag fremlagt en række initiativer, der skal styrke indsatsen mod hvidvask.

Dombrovskis fremhæver, at man fra EU-Kommissionens side ønsker et mere "effektivt system", hvor "beslutninger kan træffes centraliseret" på EU-niveau.

EU-landene har været forbeholdne, når det gælder et centraliseret tilsyn. De har ikke ønsket at give EU større muskler på dette område.

- Reglerne skal styrkes, og de skal håndhæves mere direkte, siger Dombrovskis.

Han mener, at det er et stort problem, at reglerne ikke bliver anvendt konsekvent over hele EU.

- Vi er kun så stærke som det svageste led.

Der er igangsat en høringsproces, som afsluttes til sommer, hvorefter EU-Kommissionen ventes at fremsætte et forslag om et styrket tilsyn.

EU-Kommissionen har torsdag også opdateret en liste over lande, hvor man ikke har et tilstrækkeligt forsvar mod hvidvask.

Albanien, som står øverst på en tilsvarende liste hos den internationale antihvidvaskorganisation (FAFT), er ikke på EU's liste.

Det skyldes ifølge EU-Kommissionen, at problemerne i Albanien behandles i andet regi, da Albanien er kandidatland.

Albanien blev tidligere i år stillet optagelsesforhandlinger i udsigt. Det besluttede EU's udenrigs- og europaministre, og det blev kort efter støttet af stats- og regeringscheferne på et topmøde.

Danmark er et af de lande, som har været mest skeptisk i forhold til at give Albanien grønt lys til en optagelsesproces, som kan vare mange år, og som ikke nødvendigvis ender med optagelse i EU.

/ritzau/