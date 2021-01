Dansk borgmester har i Tyskland succes med coronastrategi

Ligesom den danske regering har Claus Madsen været hurtig til at lukke dele af samfundet ned under corona.

Med en dansker i spidsen kan Rostock glæde sig over at have et af de laveste antal nye coronasmittede blandt alle større byer i Tyskland.

Det skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine.

Onsdag i sidste uge havde byen i det nordøstlige Tyskland blot 45 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Med sine cirka 210.000 indbyggere var det det laveste for alle større byer i landet, skriver avisen.

En af hovedmændene bag succesen er danske Claus Madsen. Da han i 2019 blev overborgmester i Rostock, blev han samtidig den første person uden tysk statsborgerskab til at overtage overborgmesterposten i en tysk storby.

Ifølge Frankfurter Allgemeine har den danske overborgmester haft to fordele i kampen mod coronavirusset i forhold til kollegerne i resten af landet.

For det første har byen nydt godt af det lokale biotekselskab Centogene, der har hjulpet til med at sørge for coronatest af borgerne.

For det andet har han kigget mod Danmark og den danske regering, der ligesom Claus Madsen har reageret hurtigere end andre på virusset.

Blandt nogle af de tiltag, som Claus Madsen har været hurtigere til at indføre end andre steder, er lukning af biblioteker, museer, svømmehaller og byens zoologiske have.

Samtidig har han arbejdet for at teste borgerne i et stort omfang og sikre en hurtig og effektiv smitteopsporing.

Anstrengelserne har indtil videre båret frugt, skriver Frankfurter Allgemeine konstaterende.

Foreløbigt har Rostock kun haft 16 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til cirka otte tilfælde per 100.000 indbyggere.

Ifølge avisen er det ikke engang en femtedel af det national gennemsnit for antallet af coronarelaterede dødsfald.

- Vi har reddet måske 80 menneskers liv med vores tilgang, siger Claus Madsen til avisen med henvisning til det nationale gennemsnit.

- Du kan ikke opnå meget mere som borgmester.

Claus Madsen er ikke afvisende over for, at Rostock som by også kan have haft nogle fordele i forhold til andre byer i kampen mod coronavirusset.

Blandt andet ligger byen mod nord ud til Østersøen og mod syd ligger byen ud til et område, hvor der bor meget få mennesker.

Det gør, at Rostock på nogle punkter kan minde om en ø, skriver Frankfurter Allgemeine.

