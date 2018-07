Dansk brandmand i Sverige: Kampen mod ilden er kompleks

Et hold brandmænd fra Danmark har været vågne hele natten for at bekæmpe skovbrande nord for Stockholm.

Det har været en hård nat for en gruppe danske brandmænd, der er i Sverige for at hjælpe med at slukke skovbrande ved Ljusdal nord for Stockholm.

Men arbejdet er foreløbigt forløbet "super", fortæller sektionsleder Martin Vendelbo fra Beredskabsstyrelsen fredag formiddag.

- Det er nogle seje gutter, vi har haft derude. De har knoklet løs med meget lidt søvn og efter en lang og hård køretur på over 20 timer. De er på vej i køjen nu, og vi har sendt afløsning derud, siger han.

De 27 danske brandmænd ankom til Ljusdal sent torsdag aften.

Med sig har de slukningsudstyr og brandkøretøjer. Cirka 10 har været i aktion natten til fredag. Her har opgaven været at skaffe vand til brandslukningen.

- Vi pumper vand op fra en sø og transporterer det over en større afstand og leverer det til tankvogne og slukningskøretøjer i skoven. En af udfordringerne er, at få vandet derhen hvor det skal bruges.

Martin Vendelbo leder den danske indsats. Han fortæller, at der er et "enormt setup" på stedet med både brandfolk, politi, forsvar og frivillige kræfter - herunder Røde Kors, der giver brandmændene mad og drikke.

- Det er kørt helt gnidningsfrit hele natten. Det har været en virkelig god start. Vi har kun positivt at sige om samarbejdet med dem, der leder operationen.

- Når man tænker på, hvor kompleks situationen er, vil jeg sige, at de håndterer det super godt, siger Martin Vendelbo.

/ritzau/