Dansk dokumentarist vidner onsdag om stormløb på USA's Kongres

Den danske journalist og dokumentarist Christoffer Guldbrandsen skal onsdag afhøres af en komité i Washington D.C., der undersøger stormløbet på USA's kongres 6. januar 2021.

Det fortæller Christoffer Guldbrandsen i programmet "Lippert" på TV2 News.

Han skal afhøres, fordi han befandt sig sammen med Donald Trumps rådgiver Roger Stone, mens stormløbet fandt sted.

- Jeg skal være ærlig at sige, at det først og fremmest er overvældende og svært at agere i, men også voldsomt og spændende som journalist at være del i, siger Christoffer Guldbrandsen til TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

Komitéen, der er nedsat af Repræsentanternes Hus, undersøger tidligere præsident Donald Trumps rolle i urolighederne, hvor fire personer mistede livet.

Men hvad der skete på Willard Hotel i den amerikanske hovedstad, hvor flere toprådgivere for Trump befandt sig i dagene op til stormløbet, ved komitéen ikke. Det er her, at Christoffer Guldbrandsen kommer ind i billedet.

Han har i to år fulgt Roger Stone med et kamera og har derfor optagelser fra hotellet.

Guldbrandsen har videomateriale på 170 timer. Han forventer, at et sammenklip på ti minutter vil blive vist for komitéen, skriver TV 2.

Komitéen har tidligere forsøgt at få udleveret al videomaterialet, men det har dokumentaristen afvist.

Materialet bliver til dokumentaren "A Storm Foretold". Hvornår den får premiere, vides dog ikke endnu.

Roger Stone blev i november 2019 kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen og i at have obstrueret den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

I februar året efter blev Stone idømt en fængselsstraf på 40 måneder.

Et døgn før Donald Trump forlod Det Hvide Hus, benådede han dog Roger Stone. Inden da havde han også sløjfet fængselsstraffen, så Stone aldrig nåede at påbegynde sin afsoning.

/ritzau/