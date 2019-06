Dansk dykker hjalp grottedrenge ud: Ville gøre det igen

Den dramatiske redningsaktion i den thailandske grotte sidder stadig i kroppen på den danske Ivan Karadzic.

- Det er en oplevelse, jeg aldrig glemmer, siger den danske dykkerinstruktør Ivan Karadzic.

Han var med til at redde 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, da de for præcist ét år siden gik ind i Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand.

Grotten blev oversvømmet, og drengene måtte have hjælp af dykkere til at komme ud.

- Vi mistede en dykker under aktionen, men drengene blev reddet.

- Jeg ser tilbage på det som en positiv oplevelse, hvor jeg i den grad lærte noget dykkermæssigt og fik prøvet mine egne grænser af, siger Ivan Karadzic.

Han bor på øen Koh Tao, hvor han driver et dykkerfirma.

Da nyheden om de forsvundne drenge ramte overskrifterne, trak han stikket og rejste til det nordlige Thailand.

Her meldte han sig som frivillig - i øvrigt sammen med en anden dansk dykker, Claus Rasmussen.

Da han ankom til området ved grotten, så det temmelig kaotisk ud:

- Der var tusindvis af mennesker, madboder, telte og et hospital. Det regnede, og det var helt mudret. Min første tanke var, at det lignede Roskilde Festival, siger Ivan Karadzic.

De thailandske myndigheder, der stod for operation, kom op med en plan for, hvordan drengene kunne reddes.

Drengene skulle ledsages af erfarne dykkere ud gennem en fire kilometer lang strækning.

Halvvejs på strækningen stod Ivan - og flere andre frivillige dykkere - klar med ekstra iltforsyninger.

- Inden opgaven var jeg usikker, det var jeg sgu. Der var ingen af de prognoser og beregninger, der var lavet, som viste en overlevelse på 100 procent.

- Alle var klar over, der var stor sandsynlighed for, at nogle ikke ville klare det, siger Ivan Karadzic.

Men alt gik efter planen. Og alle drengene og deres træner kom ud med livet i behold.

Drengene blev modtaget som helte, og snart får en film om hændelsen premiere på Netflix.

Oplevelsen har sat sig spor hos Ivan Karadzic.

- Det er noget, jeg tænker over. Ikke hver dag. Men jeg bliver tit mindet om det, når nogle af mine kunder og andre, jeg kender, spørger til det, siger Ivan Karadzic.

Han har selv et mål om at vende tilbage til grotten for at få sat et punktum for oplevelsen.

Ivan Karadzic kalder redningsaktionen for en "fantastisk oplevelse". Hvis noget lignende skulle ske igen, er han klar:

- 100 procent. Hvis jeg mente, at min erfaring kunne bidrage med noget positivt, så ville jeg helt sikkert melde mig igen, siger Ivan Karadzic.

/ritzau/