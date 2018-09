Dansk Erhverv: Kinas told-modsvar rammer danske virksomheder

Danske virksomheder vil blive ramt af nye toldbarrierer mellem USA og Kina, fortæller Dansk Erhverv.

Tirsdag eftermiddag svarer Kina igen på USA's optrapning af handelskonflikten mellem de to lande.

Ifølge Dansk Erhverv er det en meget alvorlig udvikling, som vil ramme danske virksomheder.

Det fortæller Michael Bremerskov Jensen, der er chefkonsulent for international handel i Dansk Erhverv.

- Danske virksomheder, der har produktion i Kina og sender varer direkte fra fabrikken i Kina til USA, vil blive ramt af det her, siger han.

Vi skal langt tilbage i historien for at finde et ligeså betændt handelsforhold mellem USA og Kina, fortæller Michael Bremerskov Jensen.

- Vi skal helt tilbage til 1930'erne, tror jeg, for at finde noget lignende, siger Michael Bremerskov Jensen og fortsætter:

- Det er meget alvorligt, det berører rigtig mange varegrupper - derfor rigtig mange brancher og virksomheder. Det er svært ikke at se det som noget meget alvorligt.

USA indfører ti procents told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar fra 24. september. Hidtil har der været told på kinesisk import for en værdi af 50 milliarder dollar.

Kina har som ventet svaret USA igen ved at annoncere told for 60 milliarder dollar på amerikanske varer fra 24. september.

