Dansk Eurovision-duo vil gøre bookmakernes tvivl til skamme

Oddsene er ikke helt i Fyr Og Flammes favør, men duoen tror stadig på miraklet.

Fyr Og Flamme går torsdag aften på scenen i Ahoy-arenaen i Rotterdam, hvor de skal forsøge at sikre Danmark en plads i lørdagens finale i Eurovision.

Kigger man på oddsene, er bookmakerne dog ikke helt overbeviste om, at duoen har det, der skal til for at klare skærene, når 17 lande i konkurrencens anden semifinale skal skæres ned til 10.

- Vi er ikke rigtig optimister, det må jeg tilstå, lyder det fra Per Marxen, der er pressechef hos Unibet.

Han mener, at en stor del af problemet ligger i, at sangen bliver sunget på dansk.

- Det er en sang, som er glad i låget, og som vi havde behov for efter nedlukningen. Det virkede i Danmark. Men der er pokkers til forskel på at vinde dansk melodigrandprix og så komme i den store Eurovision-finale. Vi tror ikke, sangen bider sig fast, lyder det fra ham.

Men ifølge duoen, der består af 32-årige Jesper Groth og 34-årige Laurits Emanuel, er bookmakernes dystre forudsigelser ikke noget, der bekymrer dem meget.

- Bookmakerne plejer at have rigtig godt styr på toppen. Men så er der et stort felt, hvor man ikke ved, hvad der sker, siger Laurits Emanuel og tilføjer:

- Og at tænke på det gør hverken noget godt eller dårligt for vores optræden. Vi kan til gengæld mærke, at der er en rigtig god stemning omkring vores sang hernede i Rotterdam, hvor nogle måske er lidt overraskede over den, siger han.

Sangen "Øve os på hinanden" vandt tilbage i marts det danske melodigrandprix. Og dermed fik duoen æren af at skulle repræsentere Danmark i det store Eurovision-show, der i år finder sted i Holland.

Og det i sig selv er en stor oplevelse for duoen.

- Vi skal sørge for at repræsentere Danmark rigtig fint. Det vi laver og er kommet frem med, er jo meget forankret i danskheden, og på den måde ser vi lidt os selv som et postkort, siger Laurits Emanuel.

Flere bookmakere nævner Italien, Frankrig og Malta som favoritter til sejren, når finalen finder sted lørdag aften.

Både semifinalen og finalen sendes på DR1.

/ritzau/