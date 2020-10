Dansk IS-fanges vogtere nægter sig skyldige

Formodede IS-medlemmer, der anklages for drab på gidsler, og som holdt Daniel Rye fanget, er for retten i USA.

To formodede militante fra en berygtet Islamisk Stat-celle kendt som "The Beatles" nægter sig skyldige i drab på gidsler.

De blev fredag fremstillet for en amerikansk dommer i byen Alexandria i delstaten Virginia.

36-årige Alexanda Kotey og 32-årige El Shafee Elsheikh er anklaget for at have et medansvar for drabene på fire amerikanere.

Ifølge anklagerne spillede de en rolle i drabene på de to journalister James Foley og Steven Sotloff og de to nødhjælpsarbejdere Peter Kassig og Kayla Mueller.

Ud over at være anklaget for medvirken til drab på fire amerikanske gidsler er de to mænd mistænkt for at være medskyldige i drabene på flere andre gidsler, heriblandt to briter og to japanere.

De fleste af de dræbte gidsler blev halshugget.

Kotey og Elsheikh er desuden anklaget for at støtte en terrorgruppe.

Begge voksede op i Storbritannien og var britiske statsborgere, indtil den britiske regering fratog dem deres statsborgerskaber.

For at få britiske myndigheders hjælp til at fremskaffe bevismateriale mod de to anklagede har USA's justitsminister, William Barr, lovet, at USA ikke vil gå efter at få dem dømt til døden.

De to mænd ventes at blive idømt fængsel på livstid, hvis de kendes skyldige.

Onsdag blev de to formodede IS-medlemmer fløjet fra Irak til USA. De har været i det amerikanske militærs varetægt i Irak, siden de blev tilbageholdt i 2019.

Parret er mistænkt for at have været med i en IS-celle med fire medlemmer. Gruppen blev kaldt "The Beatles" på grund af deres stærke britiske accenter.

"The Beatles" var også den danske fotograf Daniel Ryes fangevogtere. Han blev tilbageholdt, mishandlet og tortureret i Syrien sammen med blandt andre James Foley.

Daniel Ryes familie formåede at indsamle en løsesum på flere millioner kroner, som fik den danske fotograf fri.

Den formodede leder af "The Beatles", Mohamed Emwazi - der er kendt under navnet Jihadi John - blev dræbt i et amerikansk luftangreb for et par år siden.

Det fjerde medlem, Aine Davis, er fængslet i Tyrkiet, hvor han er dømt for terrorisme.

/ritzau/AFP