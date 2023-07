Dansk Flygtningehjælp har været under angreb i Irak

Den humanitære organisation Dansk Flygtningehjælp har været under "væbnet angreb" lørdag i den irakiske by Basra.

Det bekræfter organisationen over for flere medier, herunder TV 2 og Berlingske.

- Dansk Flygtningehjælp kan bekræfte, at vores lokaler i Basra kom under angreb i de tidlige timer lørdag den 22. juli, skriver organisationen til TV 2.

Organisationens ansatte, der var på stedet, er uskadte, men bygningerne har taget skade, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

I et skriftligt svar til de to medier skriver organisationen, at den har været til stede i Irak de seneste 20 år "for at yde større til samfund, der er ramt af konflikt og fordrivelse".

Det er uvist, om angrebene har en relation til de seneste dages uroligheder i ambassadeområdet i Iraks hovedstad, Bagdad.

Her forsøgte hundredvis af demonstranter at storme området tidligt lørdag morgen.

Det er en koranafbrænding fredag foran Iraks ambassade i København, der har skabt vrede. Også et irakisk flag blev fredag brændt.

Hændelsen i København har trukket Danmark med ind i en konflikt, som den seneste tid har udviklet sig mellem Sverige og Irak.

Situationen kulminerede foreløbigt natten til torsdag. Her blev Sveriges ambassade i Bagdad stormet, og der blev sat ild til bygningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (S) har lørdag kaldt koranafbrændingen i Københavns fredag for "en skændig handling".

- Jeg fordømmer den slags dumheder, som en lille håndfuld enkeltpersoner lavede i går foran den irakiske ambassade, siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

- Det er en skændig handling at krænke andres religion. Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse.

Det var gruppen Danske Patrioter, som stod bag fredagens afbrænding. Det oplyser politiet til DR.

/ritzau/