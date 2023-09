Dansk FN-chef: Vi kan ikke genanvende os ud af klimakrisen

Menneskeheden kan ikke genanvende sig selv ud af klimakrisen, advarer danske Inger Andersen, der er generaldirektør for FN's miljøprogram, Unep.

Det siger hun på sidelinjen af FN's Generalforsamling, der i disse dage afholdes i New York City.

- Der er forskellige tilkørsler til løsningernes motorvej. Men jeg tror, at alle anerkender, at status quo ikke er en mulighed, siger hun.

Kommentarerne falder to uger efter udgivelsen af det første udkast til en fremtidig international traktat om plastikforurening.

Den ventes færdiggjort i slutningen af 2024.

Udkastet kaster lys på uenighederne mellem de 175 deltagende lande, som enten går ind for mere genanvendelse eller en reduktion af de rå polymer, der udgør plastik.

Ifølge Andersen er den mest presserende opgave at reducere bruget af engangsplast i produkter, hvor det ikke er nødvendigt.

Hvorfor skal man eksempelvis omfavne en banen eller en appelsin i plastik, når sådanne varer, som Andersen formulerer det, i forvejen er indpakket på en naturlig måde.

Yderligere er der behov for at gentænke en række produkter i sig selv.

- Har et produkt behov for at være en væske? Kan vi gentænke produktet ... kan det blive til pulver, kan det blive sammenpresset, kan det blive koncentreret?, siger hun.

- Vi er også nødt til at reducere det overordnede forbrug af ny råt polymer, siger hun.

Den globale produktion af plastik er mere end fordoblet i løbet af de seneste to årtier til omkring 460 millioner ton om året.

Sker ingenting, risikerer den årlige produktion at blive tredoblet frem mod 2060.

- Det står klart, at vi ikke kan genanvende os ud af det her rod, siger Andersen.

Blot ni procent af plastik bliver genanvendt, og man kan i dag finde både stort og småt plastik på havbunden, i fugles maver og på bjergtoppe.

Mikroplastik er der fundet spor af i mennesker, heriblandt i blod, brystmælk og moderkager.

/ritzau/AFP