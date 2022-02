Dansk fordømmelse: Rusland er en fjende af fred og demokrati

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har bekendt kulør: Han er en trussel mod fred og demokrati, og han skal fordømmes på det kraftigste.

Sådan lyder det fra flere danske politikere, efter at flere medier natten til torsdag rapporterer, at Rusland har indledt et større angreb mod Ukraine.

- Putins uprovokerede og helt unødvendige angreb på Ukraine er et tilbageskridt for den europæiske civilisation, skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Twitter.

- Putin har valgt vold, ødelæggelse og den stærkes ret som sine argumenter. Vesten må stå sammen mod denne frygtelige aggression, tilføjer han.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, uddyber til Ritzau:

- Putin har entydigt placeret sig selv som en tyran af de helt store. Han har desværre også placeret Rusland som en fjende af fred og demokrati.

- Det eneste, Ukraine ønskede og prøvede på til det sidste, var at leve i fred og uafhængighed. Den drøm er nu knust, og det har allerede kostet menneskeliv. Nu er spørgsmålet, om det kommer til at koste hele landet.

Aastrup Jensen mener, at Den Kolde Krig version 2,0 er påbegyndt af russerne med nattens angreb. Han tilføjer, at der nu skal findes "den helt store værktøjskasse" frem, men at det handler om at ramme russerne økonomisk. Angrebene skal ikke besvares militært, siger han.

- Problemet med det er, at det vil starte Tredje Verdenskrig, og det ønsker jeg ikke. Og det tror jeg, at få mennesker ønsker. Men vi må erkende, at Den Kolde Krig version 2,0 er begyndt.

- Putin har ønsket at genskabe øst-vest-konflikten, og det betyder, at vi hurtigt skal bygge vores hær op, så den er tilbage på en kapacitet, så vi afskrækker Putin, og at det næste ikke bliver de baltiske lande, siger Aastrup Jensen.

På Twitter skriver De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen:

- Ukraine angrebet af Putins Rusland. Et uprovokeret angreb på et demokratisk og fredeligt land. Ansvaret er ensidigt Ruslands. Vi må svare igen med stærke sanktioner mod Rusland. Og vise sammenhold i EU og Nato.

Også De Radikales Martin Lidegaard, som er tidligere udenrigsminister, er på tasterne.

- Vanvittig og skræmmende russisk invasion i Ukraine, hvor tusindvis af liv står på spil. Her og nu må EU's reaktion være fuld pakke sanktioner - men også principbeslutning om, at nu SKAL vi stoppe med at fodre Putin med milliarder af euro pga. vores afhængighed af russisk gas, skriver han på Twitter.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, kræver sanktioner og russisk tilbagetrækning.

- Der findes ingen undskyldning for Putins militære angreb på Ukraine. Det er fuldstændig uacceptabelt og må mødes med sanktioner og krav om øjeblikkelige tilbagetrækning, skriver han på Twitter.

/ritzau/