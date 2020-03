Dansk forsker skal hjælpe Nato efter påstand om hjernedød

Institutchef ved Forsvarsakademiet bliver del af ekspertgruppe, som skal styrke det politiske samarbejde.

Ti sikkerhedspolitiske eksperter skal hjælpe Nato med at finde fælles fodslag, efter at intern uro sidste år kulminerede med, at den franske præsident kaldte samarbejdet for "hjernedødt".

Blandt de ti udvalgte er den danske forsker Anja Dalgaard-Nielsen, som er institutchef ved Forsvarsakademiet. Hun har blandt andet forsket i terror, sikkerhedspolitik og militær strategi.

- Som jeg har forstået ambitionen, skal gruppen levere friske bud på, hvordan Natos politiske dimension kan styrkes. Kunsten i det bliver, som jeg ser det, at finde en fællesnævner imellem de mange forskellige interesser og fokus, siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har tirsdag præsenteret de ti eksperter. De kommer fra ti forskellige medlemslande. Gruppen skal ledes af to af medlemmerne:

Den tidligere tyske forsvars- og indenrigsminister Thomas de Maizière og amerikaneren Aaron Wess Mitchell, som er udenrigspolitisk ekspert.

Anja Dalgaard-Nielsen ser i medlemslandene en stribe ret forskellige bud på, hvad der bør fokuseres på:

Er det Ruslands ageren, Kinas voksende magt og internationale ambitioner, terrorgrupper som Islamisk Stat eller store strømme af irregulære migranter, der udgør den største trussel mod os?

- Her er der slet og ret ikke enighed mellem Nato-landene. Kunsten bliver at finde nogle fællesnævnere og få sat fokus på dem. Det bliver en spændende udfordring, siger hun.

Torsdag holder udenrigsministrene i Nato møde. Det sker via video - for første gang. På grund af coronakrisen.

Da de mødtes sidste gang, var stemningen spændt. Det skete på baggrund af en skarp kritik fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som i et interview havde kaldt samarbejdet "hjernedødt".

Andre lande tog afstand fra betegnelsen. Men flere var enige i årsagen til kritikken, nemlig at USA meddelte en tilbagetrækning fra Syrien - uden at koordinere med medlemmerne af alliancen.

Samtidig handlede Tyrkiet - et andet stort medlem af Nato - i strid med de øvrige landes interesser. Den kritik kom også fra Danmark.

Da Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, ankom til mødet i november, præsenterede han en plan om at danne et ekspertråd. Rådet skulle evaluere og styrke det strategiske og politiske sammenhold.

Det blev blåstemplet af stats- og regeringscheferne på et topmøde i London i december.

- Efter en periode, hvor der har været meget fokus på de hårde militære kapaciteter, budgetter og investeringer, kan gruppen måske bidrage til, at vi får en snak om, hvad den overordnede politiske vision for Nato i verden er, siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Stoltenberg skal følge gruppens arbejde. Han har endnu ikke præsenteret gruppen for et præcist mandat.

