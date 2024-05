Dansk fragtskib med israelske våben om bord afvises af Spanien

Det danske fragtskib "Marianne Danica" er nægtet anløb i havnebyen Cartagena i Spanien, fordi det har våben til Israel om bord.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Skibet har anmodet om at lægge til den 21. maj, men det er blevet afvist af de spanske myndigheder.

Myndighederne i Spanien er begyndt at gennemføre sin nye politik om at afvise skibe, der transporterer våben til Israel.

Det sker af én åbenlys årsag, sagde den spanske udenrigsminister José Manuel Albares sent torsdag aften i Bruxelles.

- Mellemøsten har ikke brug for flere våben, det har brug for mere fred, lød det ifølge dpa.

Spanien er en af de hårdeste kritikere i Europa af Israels militære aktioner mod den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza.

Den spanske regering annoncerede i februar, at våbeneksporten til Israel var blevet suspenderet i oktober. Beslutningen om at afvise alle skibe lastet med våben til Israel er sket i tråd med dette, sagde udenrigsministeren også torsdag.

Spørgsmålet om at afvise skibe blev aktuelt i denne uge, da et tysk fragtskib - ligesom det danske - forventedes at ankomme til Cartagenas havn.

I den forbindelse opfordrede propalæstinensiske bevægelser den spanske regering til at nægte skibet adgang med den påstand, at der var israelske våben om bord.

Den opfordring blev efterfølgende nægtet af flere spanske ministre, som kunne oplyse, at det tyske skibs endelige destination var Tjekkiet.

I samme ombæring blev det gjort klart, at skibets papirer var blevet tjekket, og at alt var, som det skulle.

Selv om det tyske fragtskib endte med at få tilladelse til at lægge til i Cartagena, valgte det i sidste ende i stedet at tage turen til Slovenien for at fortsætte sin rejse derfra.

