Dansk Industri håber EU's handelsaftaler kan presse Trump

Singapore og EU har indgået handelsaftale. Det kan presse Trump til mindre protektionistisk linje, mener DI.

Mens USA med præsident Donald Trump i spidsen har lagt en mere protektionistisk linje, har EU og Singapore fredag underskrevet en frihandelsaftale i forbindelse med et topmøde i Bruxelles.

Ifølge Dansk Industris underdirektør Peter Thagesen er den nye aftale endnu et signal til den amerikanske præsident om, at han i højere grad bør styrke den internationale handel.

- Vi (EU, red.) har færdiggjort aftale med Japan og nu også Singapore. Det betyder, at både danske og europæiske virksomheder begynder at få en ret stor konkurrencemæssig fordel i forhold til deres amerikanske konkurrenter, siger Peter Thagesen.

Trump har blandt andet indført straftold på kinesiske varer og truet med at trække landet ud af Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Peter Thagesen påpeger, at den amerikanske linje har skabt frustrationer i USA's erhvervsliv.

- Vi håber og tror, at det pres vil stige og presse Trump. Forhåbentlig vil det få ham ned fra træet, så han inden for en overskuelig fremtid vil komme væk fra denne her protektionistiske linje, som vi har set det sidste halve år, siger DI-underdirektøren.

Den nye aftale med Singapore fjerner ifølge EU-Kommissionen "stort set alle resterende" toldsatser i løbet af fem år.

Singapore er nummer 14 på en liste over EU's største handelspartnere målt på varehandel.

Set fra danske virksomheders perspektiv er aftalen vigtig, fortæller Peter Thagesen. Han vurderer, at eksporten til Singapore vil stige. Sidste år eksporterede Danmark varer til Singapore for lidt over 16 milliarder kroner.

- Vi ved af erfaring, at de her aftaler, hvor man sænker toldsatserne og fjerner en masse unødigt bureaukrati, kan være med til at løfte eksporten markant, siger underdirektøren.

Danmark sælger blandt andet elektronik, medicin og grøn teknologi til Singapore.

Aftalen mangler Europa-Parlamentets accept, og den skal godkendes af alle medlemslande. Det afgjorde EU-Domstolen sidste år.

/ritzau/