* Branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer, siger i en kommentar:

* - Det var præcis, hvad man kunne frygte, at et brexit ville blive brugt til - at sænke fødevarestandarderne.

* - Briterne blev lovet, at det ikke skete. Hvis det sker, er det endnu vigtigere, at grænsen til EU kan kontrolleres. Både af hensyn til forbrugerne i EU og til vores virksomheder, der kan opleve unfair konkurrence.

/ritzau/