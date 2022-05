Dansk Jehovas Vidne løsladt efter fem år i russisk fængsel

Det danske Jehovas Vidne Dennis Christensen, som har været fængslet i Rusland i fem år for at fremme religiøs ekstremisme, er blevet løsladt.

Det oplyser Jehovas Vidner i en kort meddelelse på sin hjemmeside tirsdag.

- Den 24. maj 2022 blev Dennis Christensen løsladt fra et russisk fængsel. Han har i alt siddet inde i fem år i forskellige fængsler, hedder det i meddelelsen.

Danske Dennis Christensen blev 25. maj 2017 anholdt under en bibellæsning med trosfæller i Rusland. Siden har han været fængslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev i februar 2019 idømt seks års fængsel for at fremme religiøs ekstremisme ved at have læst op af biblen under et arrangement for Jehovas Vidner.

Men tirsdag er han altså løsladt efter i alt fem år i russiske fængsler.

Straffen var den første af sin slags mod et medlem af Jehovas Vidner i Rusland. I 2017 erklærede landets højesteret trossamfundet for at være ekstremistisk.

Der har tidligere været håb om, at Dennis Christensen kunne løslades, før de seks år var afsonet.

I sommeren 2020 godkendte en domstol i Rusland en anmodning fra ham om at blive løsladt før tid. Den resterende fængselstid, som dengang var på 1 år og 11 måneder, kunne skiftes ud med en bøde på omkring 38.000 kroner.

Men myndighederne ankede afgørelsen, og dermed kom han ikke på fri fod i juli 2020, som han ellers havde udsigt til. I stedet skulle han vente næsten yderligere to år, før han altså tirsdag kunne løslades.

Dennis Christensen er født i 1972 i København af forældre, der ligeledes er Jehovas Vidner. Han har været medlem af trossamfundet hele sit liv.

I 1995 flyttede han til Sankt Petersborg i Rusland for at hjælpe med etableringen af en bygning til Jehovas Vidner. Og i 2002 giftede han sig med russiske Irina.

Jehovas Vidner blev erklæret en ekstremistisk bevægelse, en måned inden at Dennis Christensen blev anholdt i 2017.

Den har ført til, at medlemmer af Jehovas Vidner har forladt Rusland. I 2019 blev det skønnet, at der var omkring 175.000 Jehovas Vidner i Rusland.

Afgørelsen gjorde det ikke som sådan forbudt at være Jehovas Vidne i Rusland. Men den betyder, at de ikke må praktisere og missionere i landet.

/ritzau/