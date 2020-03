Dansk kvinde bringer coronasmitte til New Zealand

En dansk kvinde i 30'erne er på New Zealands Sydø som den første blevet konstateret smittet med coronavirus.

En kvindelig dansk turist har bragt coronasmitte til New Zealands Sydø.

Kvinden er den første smittede på landets største ø. Det skriver avisen The New Zealand Herald søndag.

Ifølge avisen ankom kvinden, der er i 30'erne, til lufthavnen i Auckland på New Zealands Nordø i tirsdags. Hun ankom med et fly fra Doha.

Oplysningerne er bekræftet af New Zealands sundhedsdirektør, Ashley Bloomfield.

Efter ankomsten kørte kvinden i en lejet bil til byen Queenstown på New Zealands Sydø, der landets største ø og har lidt over en million indbyggere.

Efter ankomsten blev kvinden syg og var ifølge The New Zealand Herald hospitalsindlagt i et døgn.

Hun er nu udskrevet fra hospitalet og skulle være i bedring. Kvinden er i karantæne, men har daglig kontakt til sundhedspersonale.

Ifølge det amerikanske universitet Johns Hopkins University, der løbende laver globale opgørelser over antallet af coronatilfælde, er der foreløbigt kun registreret seks tilfælde i New Zealand.

Ifølge The New Zealand Herald er der, inklusiv den danske kvinde, registreret syv tilfælde i landet. Andre lokale medier taler om otte tilfælde i landet.

Ifølge den lokale avis The Otago Daily Times tjekkede den danske kvinde ind i en feriepark tæt på centrum i Queenstown, som er en lille by med godt 8500 indbyggere.

Hun deltog herefter i et arrangement for turister, hvorefter hun spiste på en restaurant i feriecentret.

Efterfølgende blev kvinden syg og opsøgte en lokal lægeklinik enten torsdag aften eller fredag morgen.

På klinikken tog man en test for coronavirus. Resultatet, der viste sig at være positivt, kom lørdag.

Kvinden, der altså er i bedring, er nu isoleret i en campingvogn. Og området er afspærret for andre feriegæster.

/ritzau/