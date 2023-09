Dansk millionhjælp på vej til oversvømmelse i Libyen

Mere end 10.000 mennesker er omkommet som følge af de kraftige regnmængder, der har oversvømmet dele af Libyen, og mindst lige så mange frygtes omkommet efter det ekstreme vejr, der blandt andet har ødelagt to dæmninger.

Internationalt Røde Kors har blandt andet råbt op om, at der er brug for mere hjælp til nødhjælpsarbejdet, og den opfordring har Danmark fulgt.

Udenrigsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at Danmark bidrager til indsatsen med 10 millioner kroner.

Støtten er sendt videre til danske nødhjælpsorganisationer, der er til stede i Libyen.

- Den humanitære situation er yderst alvorlig. Der er et enormt behov for vores hjælp, og derfor har regeringen også valgt at støtte de tilstedeværende danske ngo’ers nødhjælpsarbejde, siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S), i en pressemeddelelse.

/ritzau/