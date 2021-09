Dansk mindretal i Tyskland får en plads i Forbundsdagen

Stefan Seidler, der er spidskandidat for det tyske parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), siger til TV 2 News, at partiet får en plads i Forbundsdagen.

SSW repræsenterer det danske mindretal i Slesvig-Holsten.

Det er et historisk resultat for partiet, der ikke har haft en plads i det tyske parlament i over 60 år. Siden 1961 har partiet ikke stillet op til det nationale valg.

Dansktalende Seidler siger til TV 2 News, at han glæder sig til arbejdet i parlamentet.

- Vi får den plads i Forbundsdagen, siger han sent søndag aften.

- Det er sensationelt for vores parti.

Allerede da valgstederne lukkede klokken 18, og de første prognoser blev offentliggjort, stod det klart, at partiet så ud til at få en plads.

Stefan Seidler er født i Flensborg og har læst statskundskab på Aarhus Universitet.

Ifølge avisen Der Nordschleswiger vil SSW blandt andet arbejde for, at den nordlige delstat oftere kommer på dagsordenen, ligesom Seidler har sagt, at det handler om at "tilbyde skandinaviske løsninger i Berlin og derved styrke regionen".

Partiet har selv inden valget vurderet, at det har brug for mellem 40-50.000 stemmer for en enkelt plads.

Søndag aften har SSW fået mere end 40.000 stemmer, og pressechef Per Dittrich siger klokken 22.30 til Ritzau, at "som det ser ud nu", har partiet fået et mandat.

Der er dog fortsat ikke tale om et endeligt resultat søndag aften.

Videoer fra SSW's valgfest søndag aften viser en jublende Stefan Seidler, mens der bliver sunget og viftet med det danske flag.

