Danmark frygter EU-straf for tidlig indsats mod pesticider

Frankrig, Tyskland og Danmark kan blive "straffet" for at være gået foran med reduktionsmål, mener minister.

Udgangspunkterne er vidt forskellige, når EU-landene nu skal diskutere, hvordan de kan reducere brugen af sprøjtemidler i landbruget og antibiotika i produktionsdyr.

Det bliver svære forhandlinger, erkender EU-Kommissionen, og det bekymrer også fødevareminister Mogens Jensen (S).

Han påpeger, at det kun er Danmark, Frankrig og Tyskland, som har indført nationale mål om reduktion af sprøjtemidler.

- Det skal man selvfølgelig tage højde for, så man ikke straffer de medlemslande, der er gået foran, siger han efter et EU-møde om sagen mandag.

Han henviser til, at Danmark sammen med et par andre lande allerede har løftet.

Resten af EU-landene bør gå samme vej, mener han, og det vil ramme skævt, hvis man nu blot indfører et ensartet procentmål for reduktion af sprøjtemidler i alle lande - uden at tage højde for Danmarks indsats.

Samtidig vil margin for reduktion være større i andre lande, end den er Danmark, som har sat processen i gang.

- Det bliver ikke lette diskussioner mellem landene, hvis vi skal finde en løsning, der tager højde for disse forskellige udgangspunkter, siger EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, efter mødet.

Han siger, at brugen af "aktive stoffer" i sprøjtemidlerne i nogle medlemslande ligger på 7-9 kilo per hektar. Andre steder er niveauet under 1 kilo per hektar.

Forskellen på anvendelsen af antibiotika er også meget svingende fra land til land.

Kommissæren siger, at niveauet nogle steder er "flere gange højere end andre steder".

Den danske minister ser det som positivt, at der er kommet en målsætning på antibiotikaområdet.

Men den skal være "endnu mere konkret end blot en målsætning for salgsdata". Det kræver bedre data i medlemslande, der ikke som Danmark arbejder med reduktionsmål.

- Og ligesom på pesticidområdet skal vi derfor også sikre, at nye EU-mål tager højde for den indsats, der er gjort i Danmark blandt andet med gult kort-ordningen, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Ordningen om gult kort er rettet mod svineproducenter, der overskrider de grænseværdier, som er sat af Fødevarestyrelsen.

Den ordning blev indført for ti år siden for at få reduceret brugen af antibiotika, der var stigende.

EU-Kommissionen fremlagde i maj sin jord-til-bord strategi. Den indeholder bud på reduktioner, men den siger ikke noget konkret om, hvordan de skal gennemføres. Det skal EU-landene diskutere.

/ritzau/