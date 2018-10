Dansk minister ser chance for at forebygge kemiske angreb

Sanktionsordning kan være et redskab i forhold til at forhindre angreb, siger Samuelsen. Rusland er utilfreds.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er meget tilfreds med, at EU-landene mandag har vedtaget en sanktionsordning rettet mod brugen og udbredelsen af kemiske våben.

Ministeren konstaterer, at ordningen er en udløber af det angreb, der fandt sted i det sydlige England i begyndelsen af marts i år.

- Det sender et meget stærkt signal om, at det er uacceptabelt. Det giver nogle redskaber at gå videre med i forhold til at forebygge eventuelt kommende anslag, siger Anders Samuelsen efter EU-mødet i Luxembourg.

På mødet blev det formelt vedtaget, at EU kan sanktionere personer og andre aktører for både udbredelse og anvendelse af kemiske våben.

Sanktionerne omfatter indefrysning af økonomiske midler og indrejseforbud til EU. Ordningen gælder uanset nationalitet. Endnu er ingen personer eller aktører blev nævnt i forbindelse med sanktioner.

- Jeg tror bare, at vi skal erkende, at det er del af noget, vi ikke havde forestillet os skulle kunne opleves i Europa. Men vi har været udsat for det, og derfor er det vigtigt med det signal, vi har fået sendt, siger Samuelsen.

I Rusland, som af briterne beskyldes for at stå bag angrebet mod den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter 4. marts, modtages nyheden fra Luxembourg med ærgrelse.

Lederen af udenrigsudvalget i parlamentet i Moskva kalder det et populistisk tiltag, som kan være forstyrrende for det internationale samarbejde.

- EU-ministerrådets beslutning om regler for sanktioner i kampen mod kemiske våben rejser mange spørgsmål, siger Leonid Slutskij ifølge nyhedsbureauet Tass.

Han påpeger, at man på FN-plan allerede har taget hånd om det.

