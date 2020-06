Dansk mission i Irak sikres med coronamasker for millioner

Fra slutningen af året overtager Danmark ledelsen af Natos mission i Irak, og det kræver beskyttelsesmasker.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har bedt Nato om at frigive danske midler i forsvarsalliancen til at sende ansigtsmasker til Irak.

Danske styrker skal overtage Natos mission i Irak senere på året, og det sker under ikke blot militære sikkerhedsudfordringer, men også sundhedsmæssige.

- Det helt afgørende er, at vi kan fortsætte vores tilstedeværelse i Irak, siger Bramsen.

Det kræver ifølge ministeren nogle "helt særlige forholdsregler", da coronavirus også er i Irak.

- Det er baggrunden for, at vi fra dansk side, med sigte på at vi om lidt skal overtage lederskabet af Natos mission i Irak, har valgt at sige, at vi ønsker at finansiere disse ansigtsmasker og bruge to millioner på det, siger hun.

Det er planen, at Danmark fra november eller december skal varetage ledelsen af Natos opgraderede mission i Irak.

Omkring 210 danske soldater er trænet og klar, lød meldingen fra Trine Bramsen på et videomøde onsdag til kollegerne i Nato.

En proces er i gang, hvor Nato tager et større ansvar i Irak, mens en international koalition ledet af USA skruer ned.

Den danske forsvarsminister har på Nato-mødet de seneste dage arbejdet på at få nødvendige tilkendelser fra de øvrige allierede.

- Det er vigtigt at vide, at der fortsat er opbakning fra de allierede, der nu arbejder i rammen af koalitionen, at de også ønsker at overgå til rammen af Nato. Det blev i den grad bekræftet på Nato-mødet, siger hun.

Det hele er dog ikke faldet på plads endnu, og den nuværende parlamentariske opbakning til konkrete bidrag kan ændres, blandt andet på grund af coronakrisen, vurderer ministeren.

- Det, der stadig udestår, og som jeg har opfordret dem til at afklare, er nogle af rammerne for den mission, vi skal på. Når det går fra koalitionen til rammen af Nato. Det er besværliggjort at coronavirus, siger hun.

Den brede støtte fra de øvrige lande kom imidlertid på mødet, understreger ministeren.

/ritzau/