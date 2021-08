Dansk nødhjælpsorganisation bliver i Afghanistan trods kaos

Mens Danmark og flere andre lande arbejder på at evakuere deres ambassader i Afghanistan, regner den danske organisation Dacaar (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees, red.) med at blive i landet.

Det fortæller organisationens sekretariatsleder, Klaus Løkkegaard.

- Situationen er nok den værste, vi har oplevet i de mere end 30 år, vi har ydet nødhjælpsarbejde i Afghanistan.

- Magtstrukturerne skifter time for time, og vi skal forholde os til de nye magthavere.

- Men vi tror på, at vi kan blive i landet, siger han.

Dacaar er en dansk ikke-statslig nødhjælpsorganisation, der har Afghanistan som sit fokusområde.

Organisationen har knap 1000 lokalt ansatte i Afghanistan. De bringer blandt andet nødhjælpsforsyninger og rent drikkevand ud til befolkningen.

Taliban rykker hastigt frem og vinder nyt terræn nærmest time for time.

Flere internationale nødhjælpsorganisationer har ifølge Klaus Løkkegaard trukket deres ansatte ud af landet.

Men organisationen, der blandt andet støttes af Danmark, Norge og EU, agter altså at blive i det krigshærgede land.

- I flere områder har vi været nødt til at trække os ud, fordi kamphandlingerne er så intense, som de er.

- Men vi ser også, at når de nye strukturer falder på plads, så rykker folk tilbage til landsbyerne, og vi kan rykke med og genoptage vores arbejde, siger Klaus Løkkegaard.

Taliban er ifølge sekretariatslederen interesseret i, at nødhjælpsarbejdet fortsætter.

- Behovet for nødhjælp er større end nogensinde, og signalet lige nu er - også i de områder, hvor Taliban rykker ind - at vi kan fortsætte vores arbejde, siger han.

Dacaar har en håndfuld ikke-afghanske medarbejdere på kontoret i Kabul, og forventningen er, at de formentlig evakueres snarest.

Selv om organisationen fortsætter sine aktiviteter i Afghanistan, bliver det ifølge sekretariatslederen ikke "business as usual".

- Når der kommer lidt mere ro på, kan man forestille sig, at Taliban også vil forholde sig til, hvad det er for en type nødhjælpsarbejde, vi leverer.

- Der må vi så ind og vurdere, om det er noget, vi kan være med til, eller om det går på kompromis med de værdier, som vi står for, siger Klaus Løkkegaard.

