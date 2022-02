Dansk øjenvidne på vej væk fra Kiev: Lange køer ud af byen

Danskeren Karen-Marie Kragelund troede indtil for nylig - også efter den russiske invasion af Ukraine - at hun skulle blive i Kiev. Byen har været hendes hjem i 15 år, men nu er det kommet for tæt på.

Sammen med fire andre danskere har hun derfor fredag alligevel forladt den ukrainske hovedstad.

- Det har været den hårdeste beslutning i mit liv, siger Karen-Marie Kragelund, der har arbejdet i byen som selvstændig konsulent.

Fredag vågnede Karen-Marie Kragelund klokken fire om morgenen. Hun blev vækket af høje brag, og senere lød der sirener.

- Det begyndte at komme ret tæt på, siger hun.

- Jeg tænkte, at nu begynder det at snerpe til.

Da Karen-Marie Kragelund forlod byen, var de centrale dele næsten tomme for biler. Men længere ude var de ikke alene på vejene.

- Da vi kommer ud af centrum, kan vi se mange biler på gaden. Alle er jo på vej ud, siger hun.

Rusland invaderede Ukraine torsdag. Siden har der været kampe i gaderne i Kiev.

Sent fredag aften gjorde konvojen, danskerne er en del af, holdt i en lille landsby uden for byen Vínnitsja i det centrale Ukraine.

- Vi blev mødt af en utrolig gæstfrihed. En lokal mand gav os sit hus og gik over for at sove hos naboen. I morges kom han og lavede kaffe til os, siger Karen-Marie Kragelund.

Lørdag er gruppen kørt videre. Karen-Marie Kragelund fortæller, at de tager det time for time.

- Nu er planen at komme længere vestpå, og så ser vi, hvor langt vi når i dag, og så tager vi bestik af situationen igen, siger hun.

Gruppen håber dog at nå byen Tsjernivtsi, som ligger omkring 50 kilometer fra grænsen til Rumænien.

Derfra skal Karen-Marie Kragelund overveje, hvad hendes næste skridt bliver. Hun har dog ingen planer om at forlade Kiev permanent.

- Jeg håber at kunne vende tilbage til Kiev. Det er mit hjem. Det er der, hvor jeg har det godt, siger hun.

/ritzau/