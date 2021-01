Dansk politiker skal forhandle digital EU-lov fra Vestager

Twitters lukning af Trumps konto er et af mange spørgsmål, som Christel Schaldemose kommer til at diskutere.

Når EU i år skal forsøge at tæmme de globale it-giganter med en ny lov for det digitale område, bliver det med endnu en dansk politiker i en hovedrolle.

Christel Schaldemose (S) er onsdag valgt som EU-Parlamentets chefforhandler for reguleringen af online platforme i Digital Services Act (DSA). Den skal sætte regler for platformes ansvar og forbrugerbeskyttelse.

Det er det ene hovedspor i et stort udspil, som EU-kommissær Margrethe Vestager fremlagde fra EU-Kommissionen i december sidste år sammen med sin franske kollega Thierry Breton.

- Det er stort og kompliceret. Og det bliver hamrende spændende, siger Schaldemose.

Blandt de vanskelige opgaver skal EU-parlamentarikeren finde et kompromis i et spørgsmål, der blev højaktuelt i januar, da Twitter lukkede den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps konto.

Det skete, da Trump havde brugt Twitter til at betvivle resultatet af det amerikanske præsidentvalg, og at platformen frygtede, at han ville "opildne yderligere til vold", efter at voldelige aktivister havde angrebet Kongressen.

- Hvordan sikrer vi, at platformene på den ene side påtager sig et større ansvar for at fjerne ulovligt indhold, uden at de samtidig bliver bestemmende for rammerne for den demokratiske debat. Den balance er vigtig, siger hun.

Parlamentarikeren peger desuden på, at der bliver solgt alt for mange farlige varer på platforme som Amazon og Wish. Det er et af de emner, som hun vil have fokus på.

- Det er vigtigt, at vi får set på, hvordan markedspladser påtager sig et ansvar for at sikre, at varer, der bliver solgt på deres platforme, også er sikre, siger hun.

Mange af de debatter, som EU-Parlamentet skal have, er blevet diskuteret intenst i Danmark de seneste år.

Parlamentarikeren nævner et spørgsmål om, hvorvidt Danmarks Radio har mulighed for at kunne reklamere med et børneprogram som Onkel Reje. Det har mødt modstand og vakt debat i udlandet. Blandt andet i USA.

- Der er mange aspekter i det her, som vi skal forsøge at finde en løsning på, siger hun.

At Vestager vil være en central del af processen, ser Schaldemose som en fordel.

- Margrethe er rigtig god til at holde kontaktlinjerne åbne. Det gør noget for os begge, så jeg hurtigt kan få afklaret ting med hende, siger Christel Schaldemose.

Digital Services Act er et af de udspil, som EU-Kommissionen vægter meget højt.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har, siden hun overtog posten, peget på to vigtige omstillinger i EU. Den grønne og den digitale.

Den tyske parlamentariker Andreas Schwab er blevet chefforhandler for den anden del af det digitale udspil - Digital Markets Act - lov om digitale markeder. Den handler om at skabe mere fair konkurrencevilkår.

/ritzau/