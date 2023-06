Dansk Røde Kors-chef i Ukraine om desperat situation: ”Jeg kan ikke sige, hvad vi skal gøre”

Røde Kors mangler hverken hænder eller hoveder for at hjælpe indbyggerne i det katastroferamte Kherson, siger organisationens operative chef i Ukraine. Men han er bestemt ikke optimistisk for situationen - eller for landets fremtid