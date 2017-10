Dansk røntgendetektor på rumfartøj står bag historisk fund

En historisk opdagelse inden for rumvidenskab og fysik har klare danske fingeraftryk fra DTU Space.

Der er danske forskere bag markante dele af den opdagelse, der mandag er blevet præsenteret fra European Southern Observatory.

Signaler fra blandt andet rumfartøjet Integral har resulteret i den første måling af tyngdebølger og gammaglimt fra en kollision af to neutronstjerner.

Og rumfartøjets evne til at bidrage i opdagelsen bygger blandt andet på danske røntgendetektorer.

DTU Space har ledet arbejdet med at udvikle og bygge røntgendetektorer til Integral. Detektoren hedder Joint European Monitors for X-rays eller bare JEM-X.

DTU Space er stadig involveret i den videnskabelige del af den succesfulde mission.

Og det er ikke en hvilken som helst opdagelse, DTU Space har fingrene nede i.

- Det er en ny æra for astrofysikken, siger Søren Brandt, der er astroforsker og seniorforsker på DTU Space.

- Det her kan med lidt god vilje sammenlignes med tidligere store gennembrud i astronomien.

- Som da Galileo i 1600-tallet revolutionerede astronomien og opfattelsen af universet ved hjælp af bedre teknologi i form af det første egentlige teleskop, som førte til, at man for første gang kunne observere kratre på månens overflade og opdage, at der også var måner i kredsløb omkring Jupiter.

Integral-fartøjet har stået for opdagelserne sammen med flere detektere på jorden.

- Hidtil har vi ikke vidst med sikkerhed, hvordan de korte gammaglimt opstår. Men det ved vi nu, siger Søren Brandt.

- De opstår formentlig, når to neutronstjerner smelter sammen, og der i den forbindelse dannes gravitationsbølger.

- Det ved vi, fordi der med Ligo-detektoren på jorden er registreret gravitationsbølger, som kun kan stamme fra en neutronstjernekollision, samtidig med, at vi ved hjælp af Integral har registreret gammaglimt kort efter.

/ritzau/