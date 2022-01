Dansk spionchefs fængsling vækker international opsigt

Det er ikke kun i Danmark, at historien om fængslingen af den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen fylder hos medierne.

Også udenlandske medier har samlet historien op. Flere nordiske medier som svenske Dagens Nyheter og norske Aftenposten bringer mandag historien.

Aftenposten har talt med seniorforsker Karsten Friis fra det uafhængige forskningsinstitut Nupi om sagen. Han vurderer, at sagen er uheldig for tilliden til Danmarks spiontjeneste.

- At en siddende efterretningschef bliver tiltalt eller arresteret, og at PET har aflyttet hans telefon, er helt ekstraordinært.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er højt betroede medarbejdere, og det er meget usædvanligt, at de bliver efterforsket og tiltalt, siger han til mediet.

Også amerikanske Bloomberg, det britiske nyhedsbureau Reuters og tyske Deutsche Welle har bragt historien om den hjemsendte spionchef.

Det er mandag kommet frem, at Lars Findsen, der er hjemsendt fra sit job som chef for FE, i godt en måned har siddet varetægtsfængslet.

Han er sigtet for at have lækket højt klassificerede oplysninger. De skulle angå statens forhold til fremmede magter. Han nægter sig skyldig.

Præcis hvad Findsen beskyldes for at have gjort, er hemmeligt for offentligheden. Pressen måtte mandag ikke høre sigtelsen eller sigtelserne.

Der har dog i den seneste tid været flere sager i medierne om efterretningstjenesternes arbejde.

Ekstra Bladet har afdækket trusselsvurderinger i FE om danske børn i syriske fangelejre. Derudover har Berlingske haft historier om en agent for PET og FE, som blev svigtet, da han blev dømt i Spanien.

Den hjemsendte spionchef og tre andre blev anholdt 8. december. Som den eneste har han siden siddet fængslet, og det bliver han indtil videre ved med. Mandag blev hans varetægtsfængsling forlænget frem til 4. februar.

Ifølge DR's oplysninger skyldes sigtelsen en langvarig efterforskning udført af en særlig taskforce i Politiets Efterretningstjeneste.

/ritzau/