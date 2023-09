Dansk supermodel sagsøger MMA-udøver for cyberchikane

Den danske supermodel Nina Agdal sagsøger den amerikanske MMA-udøver Dillon Danis for "en vedvarende kampagne af cyberchikane og mobning imod hende".

Det skriver Los Angeles Times, som har set retsdokumenterne.

Her anklages Danis blandt andet for "ulovligt at offentliggøre seksuelt eksplicitte billeder af hende på internettet uden hendes samtykke".

Retssagen blev anlagt i onsdags.

Nina Agdal kræver 150.000 dollar i erstatning per lovovertrædelse, som Danis har begået. 150.000 dollar svarer til lidt over en million kroner.

Desuden har hun anmodet om et polititilhold for at forhindre ham i at dele flere seksuelt eksplicitte billeder af hende uden hendes samtykke, står der i retsdokumenterne.

