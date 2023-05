Dansk valgobservatør i Tyrkiet: Militæret er her med vandkanoner

Spændingen hersker i Diyarbakir i det østlige Tyrkiet, hvor optællingen af stemmerne ved søndagens præsidentvalg er i fuld gang.

Det fortæller folketingsmedlemmet Kim Aas (S), som befinder sig i byen. Han er Danmarks eneste valgobservatør ved valget i Tyrkiet.

- Man kan tydeligt mærke, at folk er ekstremt spændte på det her valg. Allerede klokken 12 havde næsten 60 procent stemt, siger han og fremhæver, at valgstederne åbnede klokken 8.

Ifølge Kim Aas er valget indtil videre forløbet roligt i Diyarbakir.

Men alligevel er der et sikkerhedsopbud i byen, hvor indbyggerne er overvejende kurdere.

- Omkring der, hvor stemmerne skal køres hen, er der virkelig meget militær og politi til stede med vandkanoner. Det er noget andet, end hvad man ser i Danmark, fortæller han.

Kim Aas fortæller, at han valgte at følge valget i Diyarbakir, da der er en særlig stemning i byen.

Det skyldes dels, at området var omfattet af jordskælvskatastrofen i februar, som kostede over 40.000 indbyggere i Tyrkiet livet.

Og dels, at byen har haft et anspændt forhold til den nuværende regering, som ledes af præsident Recep Tayyip Erdogan.

- Det kan man også se, når man kører rundt her. Der er stadigvæk vejposter, hvor militæret holder øje, siger han.

/ritzau/