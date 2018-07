Danske brandfolk bliver i Sverige mens andre tager hjem

Mens tyske, norske og franske brandfolk er taget hjem fra Sverige, bliver de danske frem til søndag.

Tirsdag tager 60 danske brandfolk, der i en uge har hjulpet det svenske beredskab med at kontrollere nogle af de mange naturbrande, der har raseret i landet, hjem fra Sverige.

Men selv om at brandfolk fra andre lande har forladt Sverige uden planer om at komme tilbage igen lige foreløbig, så bliver de danske brandfolk tirsdag erstattet af 60 nye.

Danskerne har nemlig aftalt at blive og hjælpe til frem til 5. august, og det bliver der ikke ændret på, selv om brandfolk fra blandt andet Norge, Tyskland og Frankrig er taget hjem.

- Vi har stadig en masse opgaver at løse. Dem løber vi ikke umiddelbart tør for lige foreløbig, siger Martin Vang Nielsen, sektionschef i Beredskabsstyrelsen.

Hvor danskerne tidligere blandt andet har skullet holde skovbrande væk fra et nærliggende kraftværk, består den primære opgave nu i at hjælpe det svenske beredskab med at indskrænke området omkring skovbranden.

- Branden er slået meget ned efterhånden. Det betyder ikke, at risikoen for, at den blusser op igen, er væk, men der er kommet meget regn, så det tegner ikke til, at det sker igen lige nu.

- Derfor er vi i gang med at flytte begrænsningslinjen tættere på selve branden. Det betyder, at det svenske skovvæsen skal igennem skoven og skære en lige linje igennem skoven, hvor man fjerner alt træ. Derefter går vi ind og lægger slanger ud på den vej gennem skoven, siger Martin Vang Nielsen.

Han har nu været i Sverige i en uges tid og rejser hjem tirsdag aften. Tiden i Sverige har været intensiv, siger den danske sektionschef.

- Det har været en god oplevelse forstået på den måde, at vi virkelig har kunnet hjælpe til. Vi kan se, at vi har været med til at gøre en forskel.

- De folk, der har været med heroppe, har virkelig arbejdet meget. Vi har arbejdet i 12-timers skift, og da der er cirka en time ud til indsatsområdet, bliver arbejdsdagen hurtigt 14-15 timer lang.

- Nogle dage har været fysisk hårde, mens andre dage har været lange, fordi man kører rundt som brandvagt og holder øje med, om branden blusser op igen, siger Martin Vang Nielsen.

Det anslås, at op mod 200 danske brandfolk vil have været indsat i Sverige, når indsatsen afsluttes.

/ritzau/