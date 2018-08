Danske brandfolk tager hjem fra Sverige i næste uge

Dansk beredskab forlænger indsats ved svenske skovbrande til 7. august. Det er formentlig sidste forlængelse.

I næsten to uger har danske brandfolk hjulpet svenskerne med at slukke et stort antal naturbrande, som har hærget store dele af Sverige.

Men nu er der udsigt til, at danskerne inden længe kan vende hjem igen, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Den danske indsats er blevet forlænget til 7. august med sidste arbejdsdag 6. august. Det ventes at være den sidste forlængelse.

Herefter skal danskernes udstyr pakkes ned, og det sidste udstyr og mandskab ventes at være hjemme i Danmark den 12. august.

Tidligere har den danske indsats været forlænget flere gange - senest til den 5. august.

At indsatsen denne gang kun forlænges et par dage, hænger blandt andet sammen med, at situationen omkring brandene ved Ljusdal er blevet meget bedre, forklarer operationskoordinator Peter Kaas-Claesson.

- Svenskerne vurderer situationen hele tiden, og de er nået frem til, at de ønsker en lille forlængelse. Det skal ses rigtig positivt, da det har regnet en del i Sverige, og det har været rigtig godt for, at skovbrandene ikke har udviklet sig, siger han.

Når den danske indsats er afsluttet i Sverige, vil over 200 brandfolk fra Danmark have været indsat i Sverige.

Ifølge den seneste opdatering fra SOS Alarm var der onsdag eftermiddag 20 igangværende naturbrande i Sverige. I midten af juli var der omkring 80 naturbrande samtidig.

/ritzau/