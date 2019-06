Danske embedsfolk til møde om domstol for IS-krigere

Sverige, Danmark og ni andre lande forsøger at danne domstol for statsborgere, der har kæmpet for IS.

Embedsmænd fra Danmark, Sverige og ni andre lande mødes mandag i Sverige for at diskutere, hvordan man kan dømme personer, der har deltaget i borgerkrigen i Syrien og i den forbindelse begået krigsforbrydelser.

Sverige har sat sig i spidsen for at få en international domstol, der kan dømme forbrydelser begået af krigere fra Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

Ud over de 11 lande deltager FN-organisationen Unitad. Unitad er en forkortelse for FN's organ for at holde medlemmer af Islamisk Stat ansvarlig for deres handlinger i Irak.

Målet er at danne et såkaldt tribunal.

Ud over Sverige og Danmark deltager eksperter fra Norge, Finland, Østrig, Tyskland, Belgien, Holland, Schweiz, Frankrig og Storbritannien i mødet.

Unitad forsøger at hjælpe de enkelte nationer med at indsamle beviser mod statsborgere, der mistænkes for krigsforbrydelser i Irak.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa er det tanken, at domstolen skal baseres nær Irak og Syrien.

Domstolens formål skal være at dømme de hundredvis af IS-krigere, der er blevet taget til fange af de kurdiske styrker i Irak og Syrien.

