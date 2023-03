Dansk kortfilm og dansk dokumentar får ingen Oscars

To film med danskere bag har ikke vundet en Oscar ved søndagens prisuddeling.

"Navalny" vinder en Oscar for Bedste Dokumentarfilm. Dermed forbigås "Et hus af splinter", som den danske instruktør Simon Lereng Wilmont står bag.

I kortfilmskategorien vinder filmen "An Irish Goodbye" foran filmen "Ivalu", der er instrueret af danske Anders Walter og handler om en pige på Grønland.

"Navalny" handler om den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der i øjeblikket sidder fængslet i Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Navalnyjs kone er med på scenen og giver en tale.

- Aleksej, jeg drømmer om den dag, du er fri, siger hun.

Simon Lereng Wilmonts "Et hus af splinter" handler om en gruppe socialarbejdere, der driver et børnehjem for børn i det østlige Ukraine, der er blevet forladt af deres forældre.

Kortfilmen "An Irish Goodbye" handler om to nordirske brødre, der genforenes efter lang tid.

Den har taget prisen foran kortfilmen "Ivalu", der handler om en lille pige på Grønland, der leder efter sin storesøster.

Det er danske Anders Walter, der står bag den film.

/ritzau/