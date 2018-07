Danske instruktører hjælper med råd om grottedykning

Fodbolddrenge kan relativt hurtigt lære at dykke ud af oversvømmet grotte, vurderer dansk dykkerinstruktør.

To danske dykkerinstruktører er vidner til en stor redningsoperation, der skal bringe 12 drenge og deres fodboldtræner ud fra en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand.

De to danskere, Ivan Karadzic og Claus Rasmussen, har ligesom hundredvis af andre frivillige slået lejr ved indgangen til grotten, hvor drengene har været indespærret i 11 dage.

- På overfladen ligner det Roskilde Festival. Det er mudret, og der er telte alle steder.

- Men der er ingen tvivl om, at den thailandske flåde og deres frømænd har styr på det, siger Ivan Karadzic, der er indehaver af firmaet Koh Tao Tec Divers på øen Koh Tao.

- Jeg har været her i tre dage og tog herop for at bistå med det dykkerudstyr, vi råder over i mit firma, siger han på en skrattende telefonforbindelse.

Han har følgeskab af Claus Rasmussen, der underviser i grottedykning ved dykkerskolen Blue Label Diving.

Redningsoperationen ledes af den thailandske flåde, og de har spurgt om råd hos de to danskere.

- De kommer engang imellem og spørger om råd om huledykning. Vi sidder i fuldt udstyr og er klar til at rykke med få minutters varsel, siger Ivan Karadzic.

Han er overbevist om, at myndighederne vil vælge at iføre drengene dykkerudstyr og så eskortere dem ud af den oversvømmede grotte.

- Drengene skal lære nogle simple ting som at undgå at få vand i masken og minimere risikoen for at gå i panik.

- Det er noget, som børn kan lære på kort tid. Og så vil de sandsynligvis blive trukket ud af nogle meget erfarne dykkere, siger Ivan Karadzic.

Redningsoperationen er ifølge danskeren godt hjulpet af, at regnen er ophørt.

- Nu har det ikke regnet i 24 timer, så selv om det selvfølgelig er bælgravende mørkt, så er sigtbarheden i vandet acceptabel, siger han.

Den største udfordring er ifølge danskeren en to kilometer lang tunnel under vandet.

- Det er et meget langt dyk, som formentlig vil tage halvanden til to timer.

- Men jeg er meget positiv og tror på, det vil lykkes, siger Ivan Karadzic.

