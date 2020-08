Danske Julie føler sig frihedsberøvet i Australiens virus-hotspot

Melbourne har rekordhøje smittetal, hvilket har ført til nedlukning. Dansker beskriver situationen som hård.

En følelse af afmagt, frihedsberøvelse og frustration.

Sådan beskriver den 27-årige dansker Julie Wejlemand Nielsen sin situation i Melbourne, efter at den australske millionby søndag aften lokal tid indførte en streng nedlukning.

Nedlukningen betyder, at indbyggere ikke må forlade deres hjem mellem klokken 20 og 05 om morgenen.

Det er ikke længere tilladt at mødes med andre mennesker, og man må maksimalt være ude en time om dagen. Hvis borgere vil handle eller dyrke motion, må det ikke foregå længere væk end fem kilometer fra hjemmet.

- Da nyheden kom i går, talte jeg i telefon med min mor. Jeg begyndte bare at græde. Helt instinktivt brød jeg bare sammen, siger Julie Wejlemand Nielsen, der oprindeligt er fra Haslev på Sjælland og nu bor i Melbourne-området St. Kilda med sin australske kæreste.

- Det er kulminationen af, at du har været hjemme siden marts, og så får du sådan et slag. Det er en form for frihedsberøvelse. Det føles bare rigtig hårdt at være i, siger hun.

Indtil nu har Australien haft held med at holde virusset nede, men siden juni har delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, oplevet en opblussen i smittefælde.

Torsdag og fredag registrerede Victoria rekordhøje antal nye coronasmittede med mellem 600 og 700. De australske myndigheder kalder derfor også nedlukningen nødvendig.

Julie Wejlemand Nielsen er glad for, at myndighederne tager virusudbruddet alvorligt, men hun har oplevelsen af, at det er der mange borgere, der ikke gør.

- Mange mennesker følger ikke reglerne her, og det er problemet. Mange er ligeglade og holder ikke afstand.

- Der er også folk, der har demonstreret mod at bruge mundbind. Det er svært at acceptere, når jeg og dem, jeg kender, følger reglerne. Så slår man sig selv i panden, siger den 27-årige kvinde, der til dagligt arbejder som koordinator i en international uddannelsesvirksomhed.

Nedlukningen, der er sat til at vare i seks uger, fik ifølge Julie Wejlemand Nielsen indbyggere i Melbourne til at hamstre dagligvarer søndag.

Hun beskriver situationen som svarende til, da det danske samfund lukkede ned i midten af marts.

- Men det er hårdt at vide, at mine familie og venner i Danmark ikke er påvirket af situationen mere i lige så høj grad. Det er ikke i deres bevidsthed, og der er sommer i Europa.

- Hernede sidder man i vinter, og man må ikke forlade hjemmet, og hvis man gør, skal man have mundbind på, siger Julie Wejlemand Nielsen.

Hun har svært ved at nævne noget positivt ved coronasituationen i Australien.

- Jeg ved ikke, hvad der er af positivt. Jo, når det hele slutter, siger hun.

