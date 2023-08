Danske spejdere er glade trods hedebølge på sydkoreansk lejr

Den store spejderlejr Jamboree finder i disse dage sted i Buan i det sydvestlige Sydkorea, hvor der er en hedebølge og temperaturer på omkring 38 grader.

Det har ifølge nyhedsbureauet Reuters betydet, at mindst 600 personer på lejren indtil videre er blevet behandlet for varmerelaterede sygdomme.

På lejren er også omkring 430 danske spejdere, der godt kan mærke, at vejret er en del varmere end på en dansk spejderlejr.

Det fortæller Celine Lilienhoff Jagd, der er med på lejren som spejderleder.

- Vi oplever, at vi er virkelig, virkelig ramt. Vi sveder en del og sørger for at drikke en masse vand, og så søger vi skygge og tager solcreme på, siger hun.

- Men generelt passer vi godt på hinanden.

Sideløbende med spejderlejren, hvor 43.000 deltager, har den sydkoreanske regering udsendt det højeste varsel om varme i de seneste fire år.

Landets præsident, Yoon Suk-yeol, har også bedt om, at der kommer et "ubegrænset" antal busser med aircondition, hvor spejderne kan slappe af og køle ned, samt lastbiler med vand.

De danske spejdere oplever generelt, at der bliver taget godt hånd om dem.

- Lejren tager sine forholdsregler. Der er for eksempel nogle aktiviteter, der er aflyst i dag, så folk i stedet kan søge skygge og lave aktiviteterne der, og så er der et kpop-show i aften, der også bliver ændret på grund af vejret, siger Celine Lilienhoff Jagd.

Fra dansk side opfordrer man spejderne til at huske solhat, solcreme og skygge, mens de også opfordres til at drikke en masse vand.

- Vi har et dansk telt, hvor de kommer ned og står foran, hvor de får lidt luft og et godt grin.

- Så har vi en fællesskål, vi laver nogle gange, når der både er danske og udenlandske spejdere, hvor vi skåler i vand, fortæller hun.

De danske deltagere er ikke blevet syge på grund af varmen, og spejderlederen fortæller, at de er ved godt mod.

- Generelt er det virkelig varmt, men vi har nogle glade spejdere. Det er bare noget andet end at være på sommerlejr i Danmark, fortæller hun.

