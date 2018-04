Dansker er hovedmistænkt for voldeligt dobbeltdrab i Nigeria

En dansk mand mistænkes for at have banket sin kone og et treårigt barn ihjel i Nigeria, oplyser politiet.

En 53-årig dansk mand er hovedmistænkt i en drabssag i Nigeria, hvor en kvinde og et barn er blevet slået ihjel i den nigerianske hovedstad, Lagos.

Det oplyser det lokale politi i en udtalelse ifølge nigerianske The Guardian.

Den dræbte kvinde er den 37-årige Zainab Nelson, der var gift med den mistænkte danske statsborger. Barnet var ifølge politiet tre år gammelt.

Politiet oplyser, at det den 5. april fik en henvendelse fra Zainab Nelsons 13 år gamle søster. Hun hørte tumult fra den afdødes hjem midt om natten.

Da politiet nåede frem til hjemmet fandt det den dræbte kvinde og barnet.

Den umiddelbare vurdering var, at de begge var blevet udsat for vold. Overfaldet var startet i hjemmets soveværelse, inden de til sidst var blevet slæbt ind i køkkenet, skriver politiet.

Det lokale medie pulse.ng skrev oprindeligt, at den 53-årige dansker havde skudt sin nigerianske kone. Men det oplyser politiet altså ikke noget om.

Det fremgår i øvrigt ikke af politiets oplysninger, om den anholdte dansker er far til det dræbte barn.

Nigeriansk politi har informeret den danske ambassade om, at man efterforsker den 53-årige dansker for mord.

I forbindelse med de første meldinger om dobbeltdrabet bekræftede Udenrigsministeriets borgerservice, at en dansker var tilbageholdt i Nigeria.

Det 37-årige offer er i Nigeria blandt andet kendt under kunstnernavnet Alizee, skriver The Guardian.

Hun underskrev i 2017 en pladekontrakt med det asiatiske selskab Petra Entertainment og var ved at promovere sin nyeste single.

Pladeselskabet har i forbindelse med drabet udsendt en pressemeddelelse.

- Petra Entertainment har modtaget den chokerende nyhed om vores kunstners og hendes barns pludselige død, lyder det ifølge The Guardian.

/ritzau/