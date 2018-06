Dansker flytter fra Malmø: Træt af skyderier og uro

Situationen er utryg, lyder det fra dansker bosat i Malmø efter skyderier foran internetcafé med tre dræbte.

Sune Palsgård stod tirsdag morgen op til nyheden om, at tre personer er blevet dræbt i skyderier i Malmø mandag aften.

Malmø har været danskerens bopæl gennem 11 år, men nu er bægeret ved at være fyldt.

- Det er en af årsagerne til, at jeg flytter fra Malmø inden årets udgang. Det virker til, at det bare eskalerer, uden at der bliver gjort noget, siger han over telefonen tirsdag formiddag.

Det var ifølge svensk politi hårdkogte bandemedlemmer, som mandag aften blev ramt.

Ud over tre dræbte blev tre andre såret.

Vidner har berettet, at der blev skudt med automatvåben foran internetcaféen på Drottninggatan, der ligger centralt i Malmø. Det er dog ikke blevet be- eller afkræftet af politiet.

Malmø er jævnligt plaget af skyderier.

Sune Palsgård har selv været vidne til en episode, hvor det blev løsnet skud i det offentlige rum.

- Jeg har selv oplevet, at der er blevet skudt lige ude foran mit vindue i vinter. Og jeg bor ellers i et pensionistområde.

- Det var to grupperinger, der kom kørende ind på scootere, og som begyndte at skyde.

- Det er meget utrygt, siger Sune Palsgård.

Politiet har sat ekstra ressourcer ind på at bekæmpe kriminalitet. Men danskeren fornemmer ikke, at problemet bliver taget tilstrækkeligt alvorligt højere oppe i systemet.

- Det værste er sådan set, at jeg ikke oplever, at der er nogen politisk vilje til at gøre noget ved tingene, siger han.

- I Danmark har man en hidsig debat især på sociale medier, og så ender det med, at man finder en form for fælles fodslag og gør noget ved tingene. Det sker ikke i Sverige, og det er frustrerende, siger han.

Svensk politi mener, at personerne bag skyderiet mandag aften i Malmø er involveret i organiseret kriminalitet.

Politiet holder øje med over 200 personer med relation til en bandekonflikt i byen.

/ritzau/