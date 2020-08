Dansker i Beirut fik vinduer knust af tryk fra eksplosion

En eksplosion i Beirut i Libanon har ført til kaotiske tilstande, siger Amanda Flyvbjerg, der bor i byen.

Danske Amanda Flyvbjerg var tirsdag eftermiddag i gang med skolearbejde, da hendes lejlighed i Beirut i Libanon begyndte at ryste.

- Så gik der et par sekunder, der kom en meget højlydt eksplosion, og så sprang mine vinduer, siger hun.

Hun befinder sig lige nu i den libanesiske hovedstad og melder om kaotiske tilstande, efter at der tirsdag har været en kraftig eksplosion.

Selv om hun bor et par kilometer væk fra det havneområde, hvor eksplosionen fandt sted, var trykket fra eksplosionen så stort, at det har ført til markante ødelæggelser.

Området, hvor eksplosionen skete, ligner en krigszone, fortæller Amanda Flyvbjerg.

- Jeg bor i bydelen Hamra. På den gade, jeg bor, er vinduerne i de fleste af bygningerne eksploderet.

- Der er flere hundrede sårede. Der er endnu ingen officielle rapporter om, hvor mange der er døde, men der er mange, som ikke kan få fat i folk, de kender, der arbejder nede på havnen, siger hun.

Hun har talt med en ven på et hospital, der melder om et stort pres og mange tilskadekomne.

I begyndelsen var der frygt for, at der var tale om et terrorangreb eller en bombe, siger Amanda Flyvbjerg, og det skabte panik.

Et nyhedsbureau i Libanon skriver, at der er sket en eksplosion på et stort fyrværkerilager, rapporterer den amerikanske tv-station CNN på sin hjemmeside. Denne oplysning er ikke umiddelbart bekræftet fra myndighedernes side.

Amanda Flyvbjerg har endnu ikke selv hørt noget fra hverken libanesiske eller danske myndigheder.

Ifølge læge- og sikkerhedskilder er mindst ti dræbt og mange sårede af eksplosionen, ligesom Libanons sundhedsminister har optrådt på libanesisk tv og udtalt sig om situationen.

/ritzau/