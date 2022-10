Dansker i filippinsk ferieby blev vækket af voldsom tyfon

Den voldsomme tyfon Nalgae bevæger sig for tiden op over de filippinske øer, og natten til lørdag passerede den over øen Cebu.

Her vækkede den 45-årige Ronnie Olsen, en dansker, som befinder sig i den lille populære ferieby Moalboal på øens vestkyst.

Lørdag morgen lokal tid er tyfonen mestendels passeret videre ind over landet, men den har efterladt sig en god mængde vand i området, fortæller Ronnie Olsen.

- Der er vådt. I nat der var den rigtig slem. Jeg vågnede mellem klokken 2.00 og 2.30, og der var godt nok vind i sejlene.

- Jeg bor helt ned til vandet, men der er jo så mørkt, at man ikke rigtigt kan se noget. Jeg kunne bare fornemme på bølgerne, at der var blæst på, siger Ronnie Olsen.

Adspurgt hvorvidt han generelt føler sig tryg i området oven på tyfonen, svarer den 45-årige, at det gør han.

- Nu bor jeg også på et godt resort med gode bygninger. I nat var jeg sgu lidt i tvivl om, om taget ville holde. Men jeg har lige været ude at køre, og der så det fint ud, siger han.

Det er ikke alle, der bor i solide resortbygninger med murstensvægge. Men filippinerne har gjort, hvad de kan, for at pakke sig ind.

- Og de har afskærmet, hvad de kan afskærme. Deres byggematerialer er jo... Ja, bare hvad de kan finde nærmest, fortæller Ronnie Olsen.

De værst ramte områder ligger på Mindanao, Filippinernes næststørste ø, som ligger lige syd for Cebu-øen.

I alt 72 mennesker har indtil videre mistet livet. 33 personer er blevet såret, og 14 mennesker savnes, fortæller myndighedernes talsperson Bernardo Rafaelito Alejandro ifølge det franske nyhedsbureau AFP til en lokal radiokanal.

Lørdag ventes den tropiske storm at bringe voldsom regn til regionen omkring hovedstaden Manila, som netop ligger på Luzon.

I Lipa, som også ligger på Luzon, sidder danske Jim Andersen med sin kone, og ser situationen an.

- Blot at køre i øjeblikket er med stor fare.

- Vi har taget beslutningen at sidde i vores hus og selv vurdere, hvad der er sikkert, hvis eller når vi selv skal væk, skriver han lørdag morgen i en besked til Ritzau og tilføjer, at han ikke vil gå uden for, da der "flyver byggematerialer rundt om vores hus i øjeblikket".

Jim Andersen fortæller, at tre familier, som han og hans kone kender, allerede har mistet deres betonbyggede huse på grund af tyfonen.

- Vandet er også et problem for dem, der bor i dale eller der, hvor kloakkerne ikke er bygget til det vandtryk, som vi får i øjeblikket, skriver han.

Nalgae har haft maksimale vindstød på op til 160 kilometer i timen.

Tidligt lørdag lokal tid gik Nalgae i land i regionen Catanduanes, som ligger umiddelbart øst for Luzon.

/ritzau/