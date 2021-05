Dansker i Jerusalem: En af de mere aggressive konflikter

Danskeren David Serner har boet i Jerusalem i otte år, hvor han arbejder som præst i Den Danske Kirke.

Flere hundrede mennesker er i løbet af de seneste dage blevet såret, efter at palæstinensiske demonstranter og israelsk politi er stødt sammen i Jerusalem.

Det er noget, der har gjort indtryk på David Serner, der er præst i Den Danske Kirke, som hører hjemme i byen.

- Det er klart en af de mere aggressive konflikter, jeg har oplevet i de knap otte år, hvor jeg har boet her med min familie, siger han.

Danskeren understreger dog, at han føler sig tryg i byen - selv når han bevæger sig rundt i gaderne med sin familie.

- I de her dage sørger vi jo bare for at holde os fra større menneskemængder, hvis vi skulle møde dem på gaden, siger han.

- Så sent som i dag bevægede jeg mig rundt i den gamle bydel med min søn, og det var slet ikke noget problem.

Palæstinensere har i løbet af de seneste dage demonstreret mod de løbende konfiskationer af palæstinensiske ejendomme i Østjerusalem.

Det har eskaleret i en sådan grad, at Hamas-bevægelsen har skudt flere raketter afsted mod Jerusalem-området.

Det satte gang i sirenen, der advarer mod raketangreb.

Siden har Israel svaret igen i et gengældelsesangreb, der ifølge de officielle meldinger har kostet ni palæstinensere livet.

I sit daglige virke som præst har David Serner endnu ikke snakket med andre danskere i Jerusalem om konflikten, og om hvordan man skal agere, når sådan en opstår.

- Men hvis konflikten eskalerer yderligere, så kommer jeg formentlig til at snakke med folk om det følelsesmæssige aspekt i, at missiler bliver rettet mod den by, som man lever i, siger han.

David Serner er i løbet af de seneste dage blevet kontaktet af Repræsentationskontoret i Palæstina, der er Danmarks officielle tilstedeværelse i netop Palæstina.

- De rakte ud for at høre, om vi har det godt, og det har vi, konkluderer han.

/ritzau/