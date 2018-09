Dansker i tyfonramt Filippinerne: Man håber på det bedste

Lars Holst har ikke hørt fra sin kæreste i et døgn. Hun bor i det område, der er særligt ramt af tyfon.

Mens tyfonen Mangkhut hærger i det nordlige Filippinerne, sidder danske Lars Holst længere sydpå i landet og venter på nyt fra sin filippinske kæreste og hendes treårige søn.

- Jeg er bekymret, fordi jeg ikke har hørt fra hende. Man ved ikke, hvad der er sket, og hvor hårdt de er blevet ramt. Huse kan kollapse, og de kan være blevet kvæstet.

Lars Holst har lørdag eftermiddag dansk tid ikke hørt fra kæresten May Columna i knap et døgn.

Hun bor sammen med sin far og treårige søn i den nordlige del af Filippinerne i landbrugsområdet La-lo.

Selve øjet på årets værste storm, supertyfonen Mangkhut, passerede i nat tværs over området.

- Området er fuldstændig isoleret fra omverdenen. De har ikke noget el og ingen former for telekommunikation, siger Lars Holst.

Nu håber den 51-årige på det bedste, indtil det bliver muligt at få kontakt til kæresten.

Ifølge Lars Holst forsøger et lokalt mobilselskab at opsætte mobile telestationer i løbet af weekenden, så beboerne i isolerede områder kan få kontakt til deres pårørende.

Men selv når tyfonen har sluppet sit tag i Filippinerne, er det værste dog ikke overstået.

Det er nemlig ifølge danskeren et af landets vigtigste landbrugsområder, som Mangkhut har hærget. Og det kan have enorme konsekvenser for indbyggerne, hvis dette års høst er ødelagt.

- Det er et stort landbrugsområde, hvor de har mest ris og majs. Det fungerer som et stort spisekammer, der forsyner dele af Filippinerne med mad. Det kan blive en katastrofe for filippinerne, siger Lars Holst.

- Min kærestes familie var klar til at høste om en måned. Hvis meget er ødelagt, kan de have svært ved at få råd til nye stiklinger, og det går ud over næste høst, siger han.

Ifølge Lars Holst er filippinerne dog hurtige til at komme på benene igen efter en naturkatastrofe.

- De er vant til det. De går meget op i at hjælpe og støtte hinanden hernede. De er meget familieorienterede og deler gerne, siger han.

Selv befinder Lars Holst sig uden for byen Cebu City, der ligger 600 kilometer syd for hovedstaden Manila.

Han er sluppet billigt med kraftigt regnvejr og hårde vindstød, som dog ikke ventes at nærme sig orkanstyrke.

Først i løbet af weekenden forventer myndighederne at få det første overblik over, hvor store skader Mangkhut har forvoldt med vindstyrker på op mod 260 kilometer i timen.

Lidt over 105.000 var flygtet fra tyfonen, inden den ramte. Lørdag eftermiddag dansk tid er 13 mennesker fundet døde, oplyser lokale myndigheder.

/ritzau/